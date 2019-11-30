Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 2 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 2 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da firari FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları "Gaybubet Evi" diye adlandırılan gizli adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 2 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da firari FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları "Gaybubet Evi" diye adlandırılan gizli adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri bulunan ve tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alınan İ.Y. ve eşi H.Y. isimli şüpheliler, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, SEGBİS aracılığıyla arandıkları mahkemece sorguları yapıldıktan sonra tutuklanarak nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Teslim olan 2 teröristten Barış Pınarı Harekatı itirafları
Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği FETÖ'nün İngiltere mütevelli heyet sorumlusu yakalandı 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı Miras kavgasında eniştesini öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:59:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]