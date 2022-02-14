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FETÖ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

14.02.2022 12:35
FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Şeyhanlı/ İHA)

FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


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