Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi Operasyon kapsamında 7'si aktif görevde olmak üzere çeşitli rütbelerde muvazzaf asker, 2'si ihraç eski asker, eski askeri öğrencilerinin de aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA