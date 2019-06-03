Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, özel etüt merkezlerinde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyette bulunduğu iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama, System.String[]
ŞANLIURFA'da, özel etüt merkezlerinde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyette bulunduğu iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 7'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kent merkezinde tespit edilen özel etüt merkezlerinde örgüt adına faaliyet yapan kişiler takibe alındı. Yapılan araştırma ve takibin ardından polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar para ile örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:50 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 20:00:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]