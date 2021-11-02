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Son dakika: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

02.11.2021 21:24

Gelen son dakika haberlerine göre - Şanlıurfa'da önceki hafta FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Şanlıurfa'da önceki hafta FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Son dakika: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika


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