Son dakika: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

- Şanlıurfa'da önceki hafta FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)