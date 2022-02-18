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ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

18.02.2022 13:30

ŞANLIURFA'da, polisin FETÖPDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, polisin FETÖPDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen aralarında aktif görevdeki polis ve öğretmenlerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika


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