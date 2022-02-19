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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

19.02.2022 00:59
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 16 zanlıdan 7'si tutuklanırken 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahsa ise ev hapsi verildi.

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 16 zanlıdan 7'si tutuklanırken 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahsa ise ev hapsi verildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında aktif görevde olan avukat, polis, doktor ve özel sektör çalışanlarının olduğu 16 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlıya ise ev hapsi verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Terör, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika


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