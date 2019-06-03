Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu
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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:56 Kaynak: AA
'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, kentteki özel etüt merkezlerinde örgüt adına faaliyet yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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