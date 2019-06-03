Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

31 dakika önce

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, kentteki özel etüt merkezlerinde örgüt adına faaliyet yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:56 Kaynak: AA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:27:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]