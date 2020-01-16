Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonuna 7 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde FetHullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonuna 7 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde FetHullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekipleri 10 Ocak tarihinde, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında aktif görevde bulunan profesör, doktor, polis memuru ve noter katibinin de yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:37 Kaynak: DHA
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