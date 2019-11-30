Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan çift tutuklandı

Hücre evinde, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı.

Şanlıurfa 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklandı.

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