Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan çift tutuklandı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan çift tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan çift tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklandı.

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan çift tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklandı.

Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Hücre evinde, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift tutuklandı.

Şanlıurfa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği FETÖ'nün İngiltere mütevelli heyet sorumlusu yakalandı
Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı Malatya'da bir garip olay! Kaza mı, kavga mı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 23:55:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan çift tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]