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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan çift tutuklandı
6 saat önce
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:44 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklandı.
Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Hücre evinde, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift tutuklandı.
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