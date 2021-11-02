Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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