Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 9 ay hapis cezası

18.04.2022 15:19
Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 9 ay hapis cezası

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık H.Ö.T. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın Bylock programı kullandığının tespit edildiğini ve örgüt içerisinde "Haydar" kod adıyla sohbet faaliyeti yürüttüğünün tespit edildiğini belirtti.

Savcı, eski öğretmen olan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, ByLock, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


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