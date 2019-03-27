Şanlıurfa'da Fetö Sanığı İş Adamı Beraat Etti

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş adamı Ahmet Batur beraat etti.

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş adamı Ahmet Batur beraat etti.



Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ahmet Batur ile avukatı ve yakınları katıldı.



Batur, savunmasında, örgütle ilişkisinin bulunmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.



Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt ile bağının olmadığının deliller ve tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirtti.



Mahkeme heyeti, sanık Batur'un yargılandığı davada beraatine hükmetti.

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