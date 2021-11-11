Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan eski askeri personel, 7 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan eski askeri personel, 7 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık eski jandarma astsubay İ.Ç. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı ve ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü, örgüt yurdunda sohbetlere katıldığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi. Sanık İ.Ç. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(Bekir Şeyhanlı-İHA)