Şanlıurfa'da FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da FETÖ şüphelisi yakalandı

23.02.2022 16:55
Şanlıurfa'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye yardım ve yataklık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye yardım ve yataklık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan bir örgüt üyesinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık suçundan aranan N.B. gözaltına alındı. Ekipler eşliğinde hastaneye götürülen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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