Şanlıurfa'da fidan dikim etkinliği yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü Ağaçlandırma Sahası'nda, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Abdullah Erin, HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek ile davetliler katıldı.

Şanlıurfa'nın ağaçlandırılmasının öneminin farkında olduklarını ve önceki yıl başlatılan ağaçlandırma kampanyasını sürdürdüklerini kaydeden Vali Erin, ağaçlandırma sahası olarak belirlenen Osmanbey Kampüsü'ndeki alanda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ciddi bir ağaçlandırma çalışması yapıldığını belirtti.

Yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında Çiçek'ten bilgi alan Vali Erin, son yıllardaki bilinçlendirme faaliyetleri sayesinde ağaçlandırma kültürünün Şanlıurfa'ya yerleşmeye başladığını ifade ederek, Orman Haftası'nı tebrik etti.

Etkinlikte, çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.