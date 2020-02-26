Şanlıurfa'da fidan dikimine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da fidan dikimine başlandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da fidan dikimine başlandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da fıstık ve zeytin fidan dikimi sezonu başladı.

Şanlıurfa'da fidan dikimine başlandı, System.String[]

Şanlıurfa'da fıstık ve zeytin fidan dikimi sezonu başladı. Bağ ve bahçelerinde bakım yapan vatandaşlar, fidan yetiştiricilerden meyve ağaçları alarak dikmeye başladı.


Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla fıstık ve zeytin fidan dikim sezonu başladı. Fidan fiyatşaro türüne göre 3 liradan başlayıp 30 liraya kadar çıkıyor. Fidan yetiştiricileri sezonun açıldığını belirterek, vatandaşların çam ve meyve fidanlarını daha çok aldıklarını belirtti.


"Vatandaşlar bu yıl çam ve meyve ağaçlarına yöneldi"


Çiftçi Hüseyin Polat, "Şanlıurfa'da en çok ekilen zeytin ve fıstık ağaçlarıdır. Fıstığın kökü Şanlıurfa'dır. Gaziantep fıstığın montajını ve ambalajını yaptığı için Gaziantep diye geçiyor. Şu an Şanlıurfa'da ekilen fıstık çoğunlukla zeytindi, ama vatandaşlar bu yıl meyve ve çam ağaçlarını yöneldi. Oksijeni yoğun olduğu için insanlar çam ağaçlarına yöneldi. Havaların güzel olmasıyla yoğunluk olarak kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar fidanlara talep ediyor. Çam fidanı 15-30 lira, fıstık fidanları 3-5 lira ceviz fidanı 10-20 lira arasında değişebiliyor" dedi.


Fidan yetiştiricilerinden meyve fidanı alan Mehmet Kızıltaş ise evinin bahçesine meyve ağacı dikeceğini belirtti. - ŞANLIURFA

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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