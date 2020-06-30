Şanlıurfa'da 'fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA'da, komşu arazi sahipleri arasında dikilen fidanların yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'da, komşu arazi sahipleri arasında dikilen fidanların yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Şenocak Mahallesi'nde meydana geldi. Bitişik arazilere sahip Erçal ve Kırmızıkılıç aileleri arazilerine fidan dikti. Her iki aile de fidanların kendi arazilerinde olduğunu iddia edince tartışma başladı. Tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedef olan Ali ile kardeşi Halil Erçal, Mehmet Erçal, Mahmut ve Hamit Kırmızıkılıç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali ile Halil Erçal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Erçal ile Mahmut ve Hamit Kırmızıkılıç ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Mehmet Erçal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, mahallede güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:25 Kaynak: DHA
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