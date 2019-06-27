Şanlıurfa'da fırın denetimi
1 saat önce
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi zabıta ekiplerinin de katılımı ile Şanlıurfa genelinde denetimler gerçekleştirildi.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi zabıta ekiplerinin de katılımı ile Şanlıurfa genelinde denetimler gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta
ekipleri, Haliliye
, Karaköprü
ve Eyyübiye
Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte merkez ilçelerdeki fırınlara ve unlu mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim düzenledi. Uygulamalarında gramaj, hijyen, baca ve ruhsat kontrolleri yapan ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere yazılı tebligat iletti. Süre verilen iş yerlerinin önümüzdeki günlerde denetiminin tekrar edileceği belirtildi. Koordinasyonlu bir şekilde tüm merkez ilçelerde gün boyu devam eden denetimlerde işletmelere sağlık koşullarına muhakkak suretle uyulması gerektiği bildirildi. - ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi
Pes dedirten görüntü: Kaldırımdaki ağacı sebepsiz yere kırdı
"Top oynama" yüzünden tartıştığı garsonları silahla yaralayan şüpheli, yanlışlıkla kardeşini de vurdu
Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte yılan kapanı satışları arttı