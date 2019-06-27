Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da fırın denetimi
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Şanlıurfa'da fırın denetimi

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi zabıta ekiplerinin de katılımı ile Şanlıurfa genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da fırın denetimi, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi zabıta ekiplerinin de katılımı ile Şanlıurfa genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte merkez ilçelerdeki fırınlara ve unlu mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim düzenledi. Uygulamalarında gramaj, hijyen, baca ve ruhsat kontrolleri yapan ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere yazılı tebligat iletti. Süre verilen iş yerlerinin önümüzdeki günlerde denetiminin tekrar edileceği belirtildi. Koordinasyonlu bir şekilde tüm merkez ilçelerde gün boyu devam eden denetimlerde işletmelere sağlık koşullarına muhakkak suretle uyulması gerektiği bildirildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
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