ŞANLIURFA'DA FIRINCILAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

ŞANLIURFA'da, aynı mahallede hizmet veren 2 fırın çalışanları arasında ucuz ekmek satışı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi, yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Yeşildirek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede fırın işleten Ramazan Çakmak, 200 ekmek fişini 500 TL yerine 450 TL'den mahalleliye sattı. 50 liralık indirim haberi üzerine aynı mahallede fırın işleten Necmi Aslan, meslektaşları ile tartıştı. Kısa sürede tartışma iki fırın çalışanlarının katılmasıyla büyüyerek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan kavgada Hasan Çakmak (17), Aziz Çakmak (42), Ramazan Çakmak (55) ve Necmi Arslan (47) yaralandı. Olay yerinde bulunan 1 hafif ticari aracın ise camları taş ve sopalarla kırıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Mahallede polisin güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.