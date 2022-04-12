Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi

12.04.2022 16:39
Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi

Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince fırınlarda denetimler gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince fırınlarda denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler ramazan ayında da sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri özellikle sahurda fırınlarda gerçekleştirdiği denetimlerde, hijyen, gramaj, temizlik ve iş yeri açma ruhsatı kontrol edildi.

Ekipler denetimlerde, kaliteli üretim yapılması ve sağlıklı hizmet verilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

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Haliliye Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi - Son Dakika


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