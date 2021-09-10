Şanlıurfa'da fıstık gibi kebap - Son Dakika

Şanlıurfa'da fıstık gibi kebap

Urfa Kebabı ve fıstığı aynı damak tadında buluştu

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en çok fıstık üretilen ili olan Şanlıurfa'da yapılmaya başlanan Fıstık Kebabı vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Bahçede taze olarak toplanan fıstıklar, zırhtan geçirilerek et ile harmanlanıp közde pişirildikten sonra bu yeni tadı denemek isteyenlerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye'de en fazla fıstık üretilen il olan Şanlıurfa'da Urfa Kebabı ile Urfa Fıstığı aynı damak tadında buluştu. Kebap ustası Lütfi Yüksekyayla, dalından taze kopardığı yaş fıstıkları Urfa Kebabıyla birleştirip Şanlıurfalılar için yeni bir damak tadı oluşturdu. Ağaçlardan yaş fıstıkları kendi elleriyle toplayan Yüksekyayla, bahçede kurduğu tezgahta zırhtan geçirdikten sonra aynı şekilde zırhtan geçirdiği Urfa Kebabında kullanılan et ile harmanladı. Harmana tuz da ekleyen Yüksekyayla, şişlere dizip mangalda pişirdi. Birkaç dakikada pişen Fıstık Kebabı, yanında maydanoz, közde pişirilmiş biber, kuru soğan, yeşil nane, taze doğranmış domates ve ayran ya da şalgamla müşterilere servis ediliyor.

Şanlıurfa'da ilk defa yapılan Fıstık Kebabı vatandaşların da ilgi odağı oldu. Üst üste siparişler alan Yüksekyayla, herkesin bu yeni damak tadını denemesi tavsiyesinde bulundu.

Urfa Kebabı ile Urfa Fıstığını birleştirdik

Urfa Kebabı ile Urfa Fıstığını harmanlayıp Şanlıurfalılar için güzel bir tat ortaya çıkarttıklarını söyleyen kebap ve ciğer ustası Lütfi Yüksekyayla, " Fıstık Urfa'ya mal olmuş bir ürün. Fıstık üretiminin yüzde 70'ini Şanlıurfa karşılıyor. İsmi de üzerinde Urfa Fıstığı. Tam fıstık mevsimi. Biz de Urfa Fıstığımızı ve Urfa Kebabımızı harmanlayıp güzel bir kebap çıkaralım dedik. Mangalımızı alıp fıstık bahçesine gittik. Ağaçlardan taze şekilde toplayıp güzel bir Fıstık Kebabı yaptık ve çok da talep aldık. Telefonlarımız susmuyordu. Fıstık Kebabına talep çok yoğundu. Çok da güzel bir lezzet ve güzel bir tadı Urfa Kebabıyla buluşturduk. Herkesi Fıstıklı Urfa Kebabı yemeğe bekliyoruz" dedi.

Çok güzel bir lezzet ortaya çıkmış

Uyumsuz gibi görünen iki tadın birleşiminden çok güzel bir lezzet çıktığını söyleyen Osman Çakallı, "Bu gün yeni bir lezzet olan Fıstıklı Kebabı denemeye geldik. Fıstık ve kebabın birleşiminden çıkan bu lezzetin tadına baktık, çok beğendik. Herkesi bu lezzeti tatmaya davet ediyoruz. Aslında pek uyumlu gibi görünmeyen fıstık ile kebabın birleşimi tam tersi çok güzel bir lezzet ortaya çıkartmış. Fıstık gibi bir kebap" diye konuştu.