Şanlıurfa'da fıstık kebabı ziyafeti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da fıstık kebabı ziyafeti

01.09.2022 19:56
Şanlıurfa'da fıstık kebabı ziyafeti

ŞANLIURFA'da fıstık hasadına katılan protokol üyeleri ağaçta fıstık silkeledi, ardından maharetli usta kadınlar tarafından özenle yapılan yöreye özgü bol fıstıkla hazırlanan kebap ve tatlılar ikram edildi.

ŞANLIURFA'da fıstık hasadına katılan protokol üyeleri ağaçta fıstık silkeledi, ardından maharetli usta kadınlar tarafından özenle yapılan yöreye özgü bol fıstıkla hazırlanan kebap ve tatlılar ikram edildi.

Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip olan ve yaklaşık 29 milyon ağacın bulunduğu Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı. Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen fıstık hasadına Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Bu yılın ilk fıstık hasadının bereketli olması dileğiyle fıstık bahçesine geçen protokol üyeleri, ağaçlarda olgunlaşan fıstıkları silkeleyerek topladı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte maharetli kadınlar, tarafından 3 günde kabukları soyulan fıstıklar, daha sonra parçalar haline getirilerek, yöreye özgü bol fıstıklı kebap ve fıstıklı tatlılar hazırlandı.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da fıstık kebabı ziyafeti - Son Dakika

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