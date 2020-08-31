Şanlıurfa'da fıstık heykeli yapıldı - Son Dakika

Haliliye Belediyesi tarafından bir parka kentin önemli değeri olan fıstığı sembolize eden heykel yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez ve kırsalda vatandaşların taleplerini bir bir gerçekleştiren Haliliye Belediyesi kentin değerlerine de sahip çıkıyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahallesinde kentin önemli değerlerinden olan Urfa fıstığı heykeli yaptırıldı.

Ekipler burada gerçekleştirdikleri yoğun bir çalışmanın ardından sembol yapıyı vatandaşların beğenisine sundu.

Urfa fıstığının sembolü olan heykel yine kendi ismini taşıyan Fıstık Parkı'nda yer alıyor.

Çalışmaların başlamasıyla büyük ilgi uyandıran sembol hem bölgede bulunan vatandaşların hem de o güzergahtan geçen vatandaşların beğenisi kazanıyor.