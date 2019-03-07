Şanlıurfa'da Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı
57 dakika önce
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenidoğan Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen ineği görenler, kurtarma çalışması başlattı.
İneği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla yarım saatlik uğraşın ardından ineği bulunduğu yerden kurtardı.
İnek sahibi İsmail Songur, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: AA
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