Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

57 dakika önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen ineği görenler, kurtarma çalışması başlattı.

İneği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla yarım saatlik uğraşın ardından ineği bulunduğu yerden kurtardı.

İnek sahibi İsmail Songur, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Gülpınar, Büyük Tepki Çeken Sözlerinden Çark Etti: Birileri Yanlış Anladı Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:51:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]