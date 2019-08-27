Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu
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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu

12 dakika önce

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıranlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "fuhşa aracılık ve teşvik, zorlama, fuhuş için yer temin etmek" iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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