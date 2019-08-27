Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama
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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

1 saat önce

ŞANLIURFA'da ev ve umuma açık eğlence merkezlerinde polisin düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin etme' suçlaması ile gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı, yabancı uyruklu 21 kadın ise sınır dışı edildi.

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'da ev ve umuma açık eğlence merkezlerinde polisin düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin etme' suçlaması ile gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı, yabancı uyruklu 21 kadın ise sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde  bulunan umuma açık eğlence merkezlerinde sigortasız ve yasa dışı olarak yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler  15 kadını gözaltına aldı. Ekipler ayrıca para karşılığında kadınları fuhuşa zorlayan  şüphelilerin olduğu belirlenen 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 'Fuhşa teşvik aracılık zorlama ve yer temin etme' suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 21 kadın ise polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:19 Kaynak: DHA
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