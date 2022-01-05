Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DA FUHUŞ OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin iki ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından kent merkezi ve Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda; 'fuhşa aracılık ve teşvik' ile 'fuhuş için yer temin etmek' suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında Azerbaycan, Kırgızıstan, Suriye ve Rusya uyruklu kadınların da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 60 lira ile 1220 dolar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler arasındaki 14 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.