Şanlıurfa'da futbol yaz okuluna yoğun ilgi

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Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok

Beşiktaş, Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı

Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı