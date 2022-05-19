Şanlıurfa'da garaj duvarı içindeki boruya gizlenmiş silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da garaj duvarı içindeki boruya gizlenmiş silah ve mermi ele geçirildi

19.05.2022 01:46
Şanlıurfa'da garaj duvarı içindeki boruya gizlenmiş silah ve mermi ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde garaj duvar içerisindeki boruya gizlenmiş 1 uzun namlu silah, 2 av tüfeği, 867 mermi, 2 hücum yeleği, 5 şarjör ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde garaj duvar içerisindeki boruya gizlenmiş 1 uzun namlu silah, 2 av tüfeği, 867 mermi, 2 hücum yeleği, 5 şarjör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda M.A'nın silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin Kargalı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Özel eğitimli köpekle evde yapılan aramada evin garajındaki duvarda gizli bir bölme tespit edildi.

Duvarı kıran ekipler, plastik boru içerisine gizlenmiş 1 uzun namlu silah, 2 av tüfeği, 867 mermi, 2 hücum yeleği, 5 şarjör, buldu.

Şüphelinin eşi N.A'nın yapılan üst aramasında ise 2 tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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