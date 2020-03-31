Şanlıurfa'da garaj kapısının altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

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Şanlıurfa'da garaj kapısının altında kalan çocuk öldü
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde garaj kapısı üzerine devrilen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde garaj kapısı üzerine devrilen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde evinin önünde oynayan Nadir Turan'ın (2) üzerine garaj kapısı devrildi.
Kapının altında kalarak ağır yaralanan Turan, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Turan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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