Şanlıurfa'da gazeteciler TKDK tarafından desteklenen işletmeleri gezdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da gazeteciler, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen işletmeleri gezdi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Avrupa Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, gazeteciler, Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde iki büyükbaş hayvan işletmesini gezdi.

Etkinliğe katılan TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim ve işletme sahipleri, gazetecilere bilgiler verdi.

Daha sonra organize sanayi bölgesindeki bir zeytinyağı üretim işletmesine geçen gazeteciler, zeytinyağının üretim süreci hakkında bilgiler aldı.

ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, gezinin amacının AB fonlarıyla kurulan işletmeler hakkında bilgiler vermek ve işletmeleri incelemek olduğunu söyledi.

TKDK İl Koordinatörü Yetim de AB projelerinin TKDK eliyle kentte hayat bulduğunu, bu güne kadar 500'ün üzerinde işletmeye destek sağlandığını belirtti.

Besi İhtisas OSB'de 534 hayvansal işletmenin kurulmasının planlandığını anlatan Yetim, "Şu ana kadar bu bölgeden bize 246 tane proje geldi, biz bu projelerden 223 tanesini kabul ettik. Toplam yatırım bedeli 470 milyon lira olan 223 projenin 291 milyon liralık kısmını hibe olarak karşılayacağız. Bu rakam Besi OSB'nin ayağa kaldırılması için önemli bir miktardır" dedi.

Geziye ŞUTSO Avrupa Birliği Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü ve TKDK yetkilileri de eşlik etti.