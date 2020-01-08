Şanlıurfa'da gazetecilerin fotoğrafları sergilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da gazetecilerin fotoğrafları sergilendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da gazetecilerin fotoğrafları sergilendi

6 saat önce

Şanlıurfa'da gazetecilerin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Şanlıurfa'da gazetecilerin fotoğrafları sergilendi, System.String[]

Şanlıurfa'da gazetecilerin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk ve cemiyet yetkilileri tarafından yapıldı.

Açılışın ardından Vali Erin ve beraberindekiler sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında gazetecilerden bilgi aldı.

Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, 10 Ocak'ın hem Çalışanlar Gazeteciler Günü ile hem de İdareciler Günü olarak kutlandığını, bunun da anlamlı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin çok zor şartlarda mesleklerini icra ettiğini belirten Erin, "Kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilginin doğru, objektif bir şekilde vatandaşa aktarılmasında gece gündüz demeden çalışan gazeteciler var. Televizyonlarda, yerel gazetelerde çalışan, emek sarf eden doğru bilgiyi aktarmaya çalışan, bu camianın değerli mensuplarının iki gün sonra kutlanacak gazeteciler gününü şimdiden kutluyorum." diye konuştu.

Sergide birbirinden güzel karelerin bulunduğunu kaydeden Vali Erin, fotoğrafların Şanlıurfa'nın her köşesini, kültürünü yansıtmasının yanında problemlerini de dile getirdiğini ifade etti.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Tahir Gülebak da cemiyet olarak basın mensuplarına yönelik güzel çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Gülebak, fotoğraflarıyla sergiye katkı sağlayan ve sergiye katılan herkese teşekkür etti.

Kentteki gazetecilerin objektifine yansıyan 56 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün açık kalacak.

Gazeteciler Günü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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