Şanlıurfa'da Gece İçin Yağış Uyarısı Yapıldı

Şanlıurfa'da gece için yağış uyarısı yapıldı Şanlıurfa'da hava sıcaklığı düşüyorŞANLIURFA - Sıcaklıkların düştüğü Şanlıurfa'da gündüz sis etkili olurken, gece için ise yağış uyarısı yapıldı.

Şanlıurfa'da gece için yağış uyarısı yapıldı

Şanlıurfa'da hava sıcaklığı düşüyor



ŞANLIURFA - Sıcaklıkların düştüğü Şanlıurfa'da gündüz sis etkili olurken, gece için ise yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının 4 ile 5 derece arasında değiştiği Şanlıurfa'da sis etkili oluyor. Karacadağ başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken şehir merkezinde ise gece geç saatlerde karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, yağış ile birlikte hava sıcaklığının da düşeceği belirtilerek, vatandaşlar ani su baskınları ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

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