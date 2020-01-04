Şanlıurfa'da gece 'sevgi caddeleri' ile aydınlatılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'sevgi' caddeleri' diye adlandırılan caddelerle ışıklandırma sisteme kurulayarak, geceyi görsel şölenle aydınlatıyor.



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'de metropol kentlerinin sokaklarını süsleyen ışıklandırma uygulaması vatandaşların hizmetine sunuldu. İlk etap olarak Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nin başlatılan uygulama kentin birçok caddesinde de kurulacak. Akşam saatleri ile birlikte sokakta oluşan görsel şölen gören vatandaşları mutlu ederken, fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.



"Sevgi caddelerini her caddeye uygulayacağız"



Sevgi caddelerini ilk etabını gerçekleştirdiklerini belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Biz Haliliye ilçemiz ile ilgili olan tüm projelerimizi başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere koordinasyon toplantılarında arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız tecrübelerini bizimle paylaşıyor. Bu bağlamada bu cadde ile ilgili düşüncelerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımıza aktardık. Uygulamayı Bahçelievler'in genelinde diğer caddelerde de bu uygulamayı gerek. Bizler de ilk olarak Bahçelievler ikinci sokaktan uygulamaya başladık. Vatandaşların ilgisini gördük. Esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlar kadar esnafımızda memnun. Haliliye'nin çehresini değiştireceğiz demiştik, 'sevgi' caddeleri ile bu değişimi sürdürüyoruz. Hizmete sunduğumuz ışıklandırma uygulaması 'sevgi caddeleri' diye ifade ediliyor. Bizlerde bu uygulamanın olduğu cadde ve sokaklarımızın sayısını artıracağız inşallah" ifadelerini kullandı.



"Caddelerimiz ışıklandırma sistemiyle aydınlandı"



Işıklandırma yapılan caddeyi inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de "Gerçekten güzellikler içinde bir cadde inşallah diğer caddelerimiz için de bir başlangıç olacak. Vatandaşlar böyle bir uygulamadan çok memnun kaldı. Urfa'mıza ne kadar hizmet edersek o kadar mutlu oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Vatandaşlar da ışıklandırma uygulaması yerinde bir uygulama olduğunu dile getirerek Şanlıurfa'nın artık bu ve buna benzer faaliyetlerin yapılması gerektiğini belirtti. - ŞANLIURFA