Şanlıurfa'da Gemi Sevk ve İdare Belgesi Sınavı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Gemi Sevk ve İdare Belgesi Sınavı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Mersin Liman Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde Gemi Sevk ve İdare Belgesi Sınavı için adaylara 2 günlük eğitim programı düzenlendi.

Adıyaman, Batman, Gaziantep gibi illerden gelenlerin de aralarında bulunduğu 300 adaya, acil durum, ilk yardım ve gemi sürüş teknikleri konularında eğitimler verildi. Daha sonra uygulamalı eğitim kapsamında teknelere alınarak sürüş eğitimi verilen adaylar, daha sonra sınava tabi tutuldu.

Mersin Liman Başkanlığının değerlendirmesi sonrasında başarılı olan adaylara Gemi Sevk ve İdare Belgeleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim edilecek.

Eğitim ve sınavın Şanlıurfa'da yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirten adaylar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.