Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da genç kızı yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da genç kızı yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da, bir genç kızı üzerine benzin döküp ateşe vererek yaraladığı öne sürülen kişi yakalanıp tutuklandı.

Şanlıurfa'da genç kızı yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da, bir genç kızı üzerine benzin döküp ateşe vererek yaraladığı öne sürülen kişi yakalanıp tutuklandı.

İddiaya göre, geçen hafta Haleplibahçe Mahallesi'nde 16 yaşındaki Çiğdem Ç'nin üzerine benzin döküp ateşe veren Ahmet M. (22) olay yerinden kaçtı.

Olay nedeniyle yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinden yanık oluşan Çiğdem Ç. sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen genç kız, tedavisinin devamı amacıyla ailesiyle beraber ikamet ettikleri Antalya'ya gitti.

Olayla ilgili araştırma yürüten polis ekipleri, şüpheli Ahmet M'yi saklandığı adreste yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada, Ahmet M'nin, telefonunu gasbettiği genç kızın kendisini polise ihbar ettiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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