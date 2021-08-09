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Şanlıurfa'da genç sporculara moral gezisi - Son Dakika

Şanlıurfa'da genç sporculara moral gezisi

09.08.2021 18:36
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Şanlıurfa2nın Akçakale ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında genç sporculara geziyle moral verildi.

Şanlıurfa2nın Akçakale ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında genç sporculara geziyle moral verildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle bir proje hayata geçirildi. Projede ilçedeki gençlere yönelik çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştiriliyor. Aktivitelere engelli bireyler de katılıyor. Proje kapsamında gençlere yönelik moral gezisi düzenlendi. Akçakale'den gelen gençler, Balıklıgöl'ü gezdi. Projeyi hayata geçiren derneğin başkanı Ahmet Efe Akdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen projemizde gençlerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek için gezi düzenledik. Gezi ile gençlere ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdik. Çocuklarımızın zihinsel gelişimini sağlamanın yanında bu projelerimizle hem fiziksel hem de zihinsel anlamda sportif faaliyetlere katılımlarını sağlıyoruz. Bu projeyle ilçedeki gençlerin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Gezi ile bazı gençlerimiz ilk kez Şanlıurfa'ya geldiklerini, Balıklıgöl'ü, müzeyi ve Kızılkoyun mağaralarını gördüklerini dile getirdiler. Gençler bu geziyle heyecanlandıklarını dile getirdiler. Gençlerin bu heyecanı bizleri mutlu etti ve duygulandırdı. Biz inanıyoruz ki geleceğe yatırım yapılmak isteniyorsa gençlere sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

Geleceğin sporcuları bu proje ile yetişiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile bir dernek tarafından hayata geçirilen, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor projesiyle ilçede geleceğin sporcuları yetiştiriliyor. Spor eğitmenlerinin futbol, voleybol ve atletizm dalında öğrencilere verdikleri derslerle, öğrenciler disiplinli spor yapma imkanı elde ediyor. Özelikle futbol, voleybol ve atletizm branşlarında öğrencilere sporun temel hareketleri öğretiliyor. Eğitimlerde temel fiziksel hareketler, top hakimiyeti, gurup çalışması ve dayanışma yetenekleri geliştirilmeye çalışılıyor. Projede sporun hayatın temel taşlarından ve hayatı kolaylaştıran bir etkinlik olduğu anlayışı öğretilmeye çalışılıyor. Sporun kişiyi kötü alışkanlıklardan koruduğu gibi, zamanı iyi değerlendirme konusunda yaşamın vazgeçilmezleri arasında olduğu gerçeği olduğu öğretiliyor.

Projenin sona ermesinin ardından düzenlenecek sportif etkinliklerde başarılı gençlerin ödüllendirileceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da genç sporculara moral gezisi
Şanlıurfa'da genç sporculara moral gezisi
Şanlıurfa'da genç sporculara moral gezisi
Şanlıurfa'da genç sporculara moral gezisi
Şanlıurfa'da genç sporculara moral gezisi

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Engelli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlıurfa'da genç sporculara moral gezisi - Son Dakika Spor


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