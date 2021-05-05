Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı

05.05.2021 15:58
Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Şanlıurfa'da gönüllü gençler, Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan kısıtlama nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için cadde, park ve meydanlara mama ile yem bıraktı.

Şanlıurfa'da gönüllü gençler, Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan kısıtlama nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için cadde, park ve meydanlara mama ile yem bıraktı.

Gençler, erken saatlerde Balıklıgöl'de, parklarda ve cadde ile meydanlarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi. Sokak hayvanlarına bu zor günlerde yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha önce de farkındalık oluşturacak benzer çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Gönüllü gençler, "Biz bu kısıtlama döneminde sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Onlar gerçekten bakıma muhtaç hayvanlar ve Özellikle bu kısıtlama döneminde hayvanların yanında oluyoruz. Sokak hayvanlarının tek bir kişiye değil de çoğu kişinin yardımına ihtiyacı var. Onlar aslında bize emanetler çünkü kendilerinin herhangi bir çabasıyla mama bulamıyorlar. Onlarında canlı birer olduklarını unutmamız gerekiyor. Hayvanlara bakmak bizim insanlık görevimiz. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sonuçta bir kap mama bir kap su kapımızın önüne koyarak sokak hayvanlarını mutlu edebiliriz. Bu zor dönemde onların karınlarını doyurmalarını sağlayabiliriz" dedi.

Gönüllü gençler uzun süreli bu kısıtlama döneminde sokak hayvanlarını besledikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak Hayvanları, Koronavirüs, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da gençler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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