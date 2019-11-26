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Şanlıurfa'da gençlerin kavgasında 1 kişi öldü

6 saat önce

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 25 yaşındaki Müslüm Akkuş hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da gençlerin kavgasında 1 kişi öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 25 yaşındaki Müslüm Akkuş hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan 25 yaşındaki Müslüm Akkuş, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Yavuz Selim Mahallesi, Şanlıurfa, kavga, Akkuş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
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