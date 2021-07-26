Üye Girişi
Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak

26.07.2021 12:17
Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Şanlıurfa'da düşük seviyede olan aşılama oranının, gençler arasında gerçekleştirilecek olan hediye çekilişiyle arttırılması hedefleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Şanlıurfa'da düşük seviyede olan aşılama oranının, gençler arasında gerçekleştirilecek olan hediye çekilişiyle arttırılması hedefleniyor.

Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da, bu rakamların üst sıralara çekilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinesinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, genç nüfusun yüksek olduğu Şanlıurfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak.

"65 yaş üzerindeki aşılamada iyi bir performans ortaya koyduk"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadelede Şanlıurfa'nın iyi bir mücadele örneği verdiğini, vaka sayılarının kontrol altında tutulduğunu ve hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Aşılama döneminin başlamasıyla kentteki sağlık çalışanlarının bu noktada seferber olduklarını aktaran Erin, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa maalesef pandemiyle mücadelede ortaya koyduğu performansı aşılamada gösteremedi. Kovid-19 ile mücadelede hastalığın bulaş hızını engellemek, yavaşlatmak büyük ölçüde kamu kurumlarının ve personelin elindeydi. Yaptığımız planlamayla, görevlendirdiğimiz personelle, bütün alanda yaptığımız denetimlerle vaka sayılarının artışının önüne geçebildik. Vatandaşlarımızın elbette sergilediği iş birliği ve çıkarılan kurallara uyumu da önemli bir etken oldu. Aşılamada biliyorsunuz 65 yaş üstünden başlayarak bütün kırsala da mobil ekipler oluşturduk, Türkiye'deki ilk uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Köy köy dolaşmak suretiyle vatandaşlarımızı aşı olmaya ikna etmeye çalıştılar ve 65 yaş üzerindeki aşılamada da iyi bir performans ortaya koyduk."

Genç nüfuslarının yoğun olduğunu vurgulayan Erin, "65 yaşın altına, diğer yaş gruplarına geçtikçe aşılama performansımızın düştüğünü gördük. Özellikle 18-25 yaş arasındaki aşılamada büyük bir nüfus kitlesi var ve bu nüfus grubundaki aşılamada maalesef istediğimiz seviyeyi bugüne kadar elde edemedik." dedi.

Vali Erin, kentteki aşılama oranını arttırmak için seyyar ekipler oluşturduklarını, evlerde de aşı çalışması yaptıklarını anlatarak, bölgedeki siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de bu noktada sürekli çağrılarda bulunduğunu söyledi.

"Çeşitli hediyelerle bu aşılamayı daha ileriye taşıma gayreti göstereceğiz"

Abdullah Erin, yapılan çalışmalarla kentteki aşılama oranının yüzde 15'lerden yüzde 35'lere çıkarıldığını, ancak bu durumun yeterli olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Toplumsal bağışıklığın sağlanması içinde ilk etapta yüzde 70'lik bir aşılama oranı şart. Bunu gerçekleştirebilecek olan da gençlerimiz. Özellikle şu aşamada bütün gençlerimizi sorumlu davranmaya ve bir an önce aşılarını olmaya davet ediyoruz. Gençlerimiz bunu yaparlar, onlara inanıyoruz. Teşvik amaçlı da önümüzdeki günlerden itibaren inşallah kurallarını kamuoyuyla da paylaşacağız, gençlerimize yönelik çeşitli hediyelerimiz olacak. Tablet, bisiklet ve gençlerimizin ilgi gösterdiği çeşitli hediyelerle bu aşılamayı daha da ileri noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şanlıurfa'nın, pandemi ile mücadelede ortaya koyduğu, sergilediği başarıyı, aşılamada da gösterebilecek bir bilince sahip olduğunu değerlendiriyoruz. 81 il içerisinde şu anda aşılama oranında sondan ikinciyiz, bizim önümüzde bir il var ama bu şekilde devam edersek sondan birinciliği alacağız. Bu da Şanlıurfa'ya yakışmıyor. 18 yaş üstündeki bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz, hep birlikte sorumlu davranalım, aşılarımızı yapalım ve bunun sebep olduğu toplumsal ve sosyal maliyetin önüne de hep birlikte inşallah geçelim."

Bu haftadan itibaren aşılama noktasında yoğun bir çalışma daha ortaya koyacaklarını aktaran Vali Erin, aşı stoku ve sağlık çalışanı yönünden hiçbir eksiklerinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak
Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak
Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak
Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak
Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak

COVIRAN Bereket, Şanlıurfa, Bisiklet, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı 11:58 Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın 11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz 11:40 Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz
Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı 11:22 Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı 11:03 Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit 10:15 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit
Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı 10:12 Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım 09:57 İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım

Son Dakika Haberleri
11:58 Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı
11:57 Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine! Cem Bölükbaşı, en başarılı 10 pilot arasında
11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın
11:40 Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz
11:25 Yaptığı plan elinde patladı! Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü
11:22 Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı
11:19 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,60 seviyelerinden işlem görüyor
11:06 Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için karşı karşıya geldi
10:59 PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla yakalandı
10:53 Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek
Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı         
12:25
Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine! Cem Bölükbaşı, en başarılı 10 pilot arasında Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine! Cem Bölükbaşı, en başarılı 10 pilot arasında         
11:57
Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu         
11:44
Osmaniye Düziçi'nde art arda yaşanan depremler nedeniyle halk geceyi sokakta geçirdi Osmaniye Düziçi'nde art arda yaşanan depremler nedeniyle halk geceyi sokakta geçirdi         
11:30
Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek         
11:18
Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar         
10:55
Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi         
10:15
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti         
10:08
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor         
09:55
Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı         
08:58
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi         
08:37
Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu         
08:34
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 12:34:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement