Şanlıurfa'da gençlik çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da gençlik çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da gençlik çalıştayı gerçekleştirildi

7 saat önce

Şanlıurfa'da genç nüfusa yönelik çalıştay düzenlendi.

Şanlıurfa'da gençlik çalıştayı gerçekleştirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da genç nüfusa yönelik çalıştay düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği ve Genç Nesiller Derneği işbirlği ile GAPTEM Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Genç Nesillerimiz Derneği Başkanı Duygu Sucuka, kamu kuruluşlarında görevli psikolog, sosyolog ile ilgili uzmanlar katıldı.

Vali Yardımcısı Esen, yaptığı konuşmada, çalıştayın oldukça verimli geçeceğine inandığını belirterek, yapılacak değerlendirmelerin ülke ve Şanlıurfa için faydalı olmasını diledi.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ili olduğunu belirten Esen, çalıştayı planlayan ve gerçekleştiren dernek yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Duygu Sucuga da Türkiye'de genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, bu nüfusun ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Çalıştayda genç nüfusa yönelik çok çeşitli tespitler yapılacağını kaydeden Sucuka, tespitlerin kitap haline getirileceğini ve ilgili devlet yöneticilerine teslim edileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından genç nüfusa yönelik eğitim, sağlık, başarı, özgüven, işsizlik, bağımlılık, sosyal medya gibi konular konuşuldu.

Şanlıurfa, Haliliye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı
Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'ye bağlanmak korkunç

Son Dakika Haberleri
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 01:23:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da gençlik çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]