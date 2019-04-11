Şanlıurfa'da Gençlik Sorunları Ele Alındı

Şanlıurfa'da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun düzenlediği ve çevre illerinden gelen 130 Genç Sivil Toplum Kuruluşuna yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun düzenlediği ve çevre illerinden gelen 130 Genç Sivil Toplum Kuruluşuna yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.



Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da gençlik buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın katılım gösterdiği gençlik buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ve illerden gelen 130'u aşkın STK temsilcileri katıldı.



"Gençlere önem vermeliyiz"



Soru cevap şeklinde geçen toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye Gençlik STK'ları platformu olarak Anadolu'da gençlik üzerine çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarını yerine giderek dinleyelim dedik. Burada 10 farklı ilden 130'un üzerinden Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile birlikteyiz. Derdimiz hakikaten gençleri dinleyerek buradaki gündemi yakından anlamaya çalışmak ve böyle bir atmosfer karşılık bulursa bunları hem bu bölgede hem de Anadolu'nun farklı illerinde devam ettirmektir. Çünkü konuşmaya ve birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var" dedi.



"Gençler bizim geleceğimiz"



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "STK'lar bizim sosyal ve siyasal hayatımızda çok önemli yeri olan kuruluşlardır. İl Başkanlığım döneminde bir çok konuyu STK'larla istişare ederek yürüttüm. Devletin en üst kademesindeki yöneticiler geldiği zaman STK'larımızla düzenli toplantılar yaptık. Yine Belediye Başkanlığı seçimlerinde de STK'larımızla bir araya gelerek her konuda istişarede bulunduk. Milli Talebeler Birliğinde Yönetim Kurulu Üyeliği ile STK üyesi olmam 18 yaşında başladı. Bir STK'ya üye olmak demek bir kimsenin hedefinin olması ve bulunduğu topluma, çevre ile ülkeye bir şeyler katmak için bir gayesinin olması demektir. Burada çevre illerden gelen 130'a yakın STK'mız var. Ne kadar ülkemize, milletimize bir şeyler katmak istersek yaptığımız çalışmaların karşılığını kat be kat alıyoruz. Birçok şeyin ilk alıştırması STK'larda başlıyor. STK'lar toplumsal yaşama heyecanını sorunları ortak bir şekilde çözme ve bir ekip işini öğretiyor. Bu bakımdan bu toplantı çok önemli hele de böyle bir bölge toplantısında birçok STK'nında bir araya gelerek kaynaşması da ayrı bir önem arz etmektedir. Bu toplantıya katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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