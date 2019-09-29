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Şanlıurfa'da gençlik turnuvası düzenlendi

20 dakika önce

Şanlıurfa'nın eski mahalle kültürünü yaşatmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleri ile başlatılan 1. Gençlik Futbol Turnuvası tamamlandı.

Şanlıurfa'da gençlik turnuvası düzenlendi, System.String[]

Şanlıurfa'nın eski mahalle kültürünü yaşatmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleri ile başlatılan 1. Gençlik Futbol Turnuvası tamamlandı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından ortaklaşa düzenlenen Halı Saha Gençlik Futbol Turnuvası gençleri spora özendirmeyi hedefliyor. Düzenlenen final maçına; Şanlıurfa AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Furkan Leventoğlu, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Şahin, AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, Büyükşehir Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Başkanı ve Gençlik Spor Şube Müdürü Halef Tokmakçı, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.


84 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada, Göbeklitepespor 1.Balıklıgölspor 2. Real Urfaspor 3. ve Acemoğluspor 4. Oldu. Final maçının bitmesi ile sahaya inen protokol üyeleri sporcuları tebrik ederek şampiyonluk kupalarını verdi. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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