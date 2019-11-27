Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da gerçeğini aratmayan uçak yangını tatbikatı
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da gerçeğini aratmayan uçak yangını tatbikatı - Son Dakika

Şanlıurfa'da gerçeğini aratmayan uçak yangını tatbikatı

6 saat önce

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uçak kaza, kırım ve yangınla mücadele yönergesi kapsamında, düzenlenen uçak yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Şanlıurfa'da gerçeğini aratmayan uçak yangını tatbikatı, System.String[]

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uçak kaza, kırım ve yangınla mücadele yönergesi kapsamında, düzenlenen uçak yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı.


Şanlıurfa itfaiye ekipleri, GAP Havalimanı çalışanları ve UMKE ile 112 Acil Servis personellerinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği, bir yolcu uçağı, havalimanı pistine zorunlu iniş yaptığı sırada alev alev yanmaya başladı. Durum derhal DHMİ Müdürlüğü ile itfaiye birimlerine bildirildi. Verilen alarm üzerine kurtarma ekipleri kısa sürede havalimanına geldi. İtfaiye ekipleri yanan uçağa tazyikli su, köpük ile müdahale ederken diğer ekipler de uçakta bulunan yolcuları kurtardı. Gerçeğini aratmayan tatbikat izleyenlerden tam not aldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:14:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da gerçeğini aratmayan uçak yangını tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]