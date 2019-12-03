Şanlıurfa'da gıda denetimi

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 150 işletmeye 385 bin 648 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Gıda Denetimi Seferberliği kapsamında kent genelinde görev yapan 70 kontrol görevlisi 9 bin 273 iş yerinde denetim yapıldı. 13 bin 362 ürünün kontrol edildiği denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 150 işletmeye toplam 385 bin 648 TL idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yeri verilen Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, Bakanlık öncülüğünde başlatılan ve 81 ilde 5 gün boyunca devam eden Gıda Denetimi Seferberliği'nin, kontrol görevlilerinin motivasyonunu artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Vatandaşların uygunsuz bulduğu ürünleri ihbar hattına bildirmesini isteyen Çakmaklı, "Böylece denetimlerimiz daha da etkinleştirilmiştir. Zaten gıda denetimlerimiz tüm ilçe müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Bu denetimlerle vatandaşlarımızın tükettiğimiz ürünü her anlamda en güvenilir şekilde onlara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla sorumluluğumuzu valiliğimiz öncülüğünde en etkin bir şekilde yerine getirmekteyiz. Bu açıdan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, toplu tüketim yerleri, unlu mamuller, pide fırınları olmak üzere birçok sektörde denetimlerimizi yürütmekteyiz." dedi.