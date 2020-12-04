Şanlıurfa'da Gıda İhtisas OSB altyapı ihalesinde sözleşme imzalandı

Şanlıurfa'nın ekonomisinin gelişmesine yönelik yürütülen sanayi yatırımları kapsamında Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı ihalesinde sözleşme imzalandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB adına Yönetim Kurulu Başkanı Vali Abdullah Erin, Gıda İhtisas OSB Müdürü Muhammed Şansal ve yüklenici firma Damga Altyapı AŞ yetkililerinin imzaladığı sözleşmeye göre, gıda ihtisas OSB'nin yol, atık su, yağmur suyu, içme suyu şebekesi, 5 bin metreküp servis deposu ile telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil tesisler inşa edilecek.

İmzaların ardından Vali Erin, söz konusu gıda ihtisas OSB'nin, Şanlıurfa'da ekonominin gelişmesi ve istihdam olanaklarının artmasına olağanüstü bir katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.