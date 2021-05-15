ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM'de sergilenecek olmasının sevinci yaşanıyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM'de sergilenecek olmasının sevinci yaşanıyor

15.05.2021 16:45

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi Göbeklitepe'de yer alan 5,5 metrelik "P18" numaralı dikili taşın kopyasının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergilenecek olması Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi Göbeklitepe'de yer alan 5,5 metrelik "P18" numaralı dikili taşın kopyasının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergilenecek olması Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, Göbeklitepe'nin BM Genel Merkezi'nde sergilenecek olmasının tüm şehir halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Göbeklitepe'nin önemli bir dünya mirası olduğunu vurgulayan Beyazgül, "Göbeklitepe, sadece bulunduğu toprakların insanlarını değil tüm insanlığı ve dünyayı da etkileyen, insanlığın ortak mirasıdır. Göbeklitepe'de yer alan dikili taşın imitasyonunun Birleşmiş Milletlere sanat hediyesi olarak sunulacak olması Göbeklitepe için önemli bir tanıtım olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin kentin ve bölgenin turizmine büyük katkı sağladığını aktaran Beyazgül, kentin 2019 yılında turizmde rekor kırdığını hatırlattı.

Kovid-19 salgınına rağmen turistlerin Göbeklitepe'yi ziyaret etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Beyazgül, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe, koronavirüs salgını döneminde bile 3 ayda 197 bin 912 yerli ve yabancı turisti ağırladı." ifadesini kullandı.

"Sergilenme bölge ve Türkiye turizmine büyük katkı sunacak"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da Göbeklitepe'deki dikili taşın birebir aynısının Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sergilenecek olmasının Türkiye turizmi açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Şanlıurfa için de bu durumun heyecan verici olduğunu vurgulayan Çoban, "Göbeklepe'nin New York'ta sergilenmesi de hem Şanlıurfa hem de bölgede büyük bir heyecan yaşatmıştı. Şimdi Birleşmiş Milletler'de sergilenecek olması Göbeklitepe'nin yeniden dünyanın gündemine oturmasını sağlayacak. Haber dünya medyasının da gündemine oturacaktır. Belki milyon dolarlar harcayarak yapamayacağımız bir tanıtımı Göbeklitepe'nin BM Genel Merkezinde sergilenmesiyle yapacağız. Dikili taşın sergilenmesi hem Göbeklitepe hem Şanlıurfa hem de ülkemizin turizmine olumlu katkı sunacaktır." dedi.

Çoban, "Haber turizmciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Özellikle bu pandemi sürecinde yasakların sona ermesiyle sadece yerli turist değil yoğun bir şekilde yabancı turist de bekliyoruz." diye konuştu.

Göbeklitepe

Neolitik döneme ait yerleşim yeri Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya 18 kilometre mesafede Örencik köyü yakınlarında bulunuyor.

İlk kez 1963'te görevlilerin yüzey araştırmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarını 1995'ten bu yana Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ortaklaşa yürütüyor.

Bölgede şimdiye kadar Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü, dikili taşlar ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler bulundu.

Dünyanın en eski "tapınak merkezi" olduğu belirtilen Göbeklitepe, 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM'de sergilenecek olmasının sevinci yaşanıyor
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM'de sergilenecek olmasının sevinci yaşanıyor
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM'de sergilenecek olmasının sevinci yaşanıyor
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM'de sergilenecek olmasının sevinci yaşanıyor

Birleşmiş Milletler, Göbeklitepe, Şanlıurfa, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM'de sergilenecek olmasının sevinci yaşanıyor - Son Dakika


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