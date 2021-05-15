Şanlıurfa'da, Göbeklitepe dikilitaşı için BM sergisi heyecanı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de bulunan, neolitik döneme ait, 'T' biçiminde ve 5,5 metre yüksekliğinde olan 'P18' numaralı dikilitaşın sert kireç taşından yapılacak kopyasının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergilenecek olmasının heyecanı yaşanıyor.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den bir eserin kopyası, New York'taki BM Genel Merkezi'nde sergilenecek. Dünya kültür mirası Göbeklitepe'nin 'D yapısı' olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki 'P18' numaralı dikilitaşın (stel) sert kireç taşından yapılacak kopyası, BM'ye resmi sanat hediyesi olarak sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında yer alan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'de 'P18' numaralı dikilitaşın sert kireç taşından yapılacak kopyasının BM Genel Merkezi'nde sergileneceğini açıklaması, Şanlıurfalıları heyecanlandırdı. Göbeklitepe'nin yurt dışı tanıtımı sevincini yaşadıklarını belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "İnanç turizmin başkenti olan Şanlıurfa'nın adının tüm dünyada 'Göbeklitepe' ile anılması bizleri çok mutlu etti. Bakanlığımızın hayata geçireceği projeden dolayı çok teşekkür ediyor" dedi.