Şanlıurfa'da "Göbeklitepe Kodlama Kiti" üretildi - Son Dakika

Şanlıurfa Bilim Merkezi, kendi robotik kodlama kiti olan "Göbeklitepe Kodlama Kiti" üretti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezini ziyaret eden Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, yapılan çalışmaları, atölyelerde üretilen ürünleri yakından inceleyerek Göbeklitepe Kodlama Kitinin üretim serüvenini Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi öğretmenlerinden dinledi.

Kodlama kiti ile çocukların özgün düşünebilme, teknoloji tasarımı yapabilme, yazılım geliştirebilme gibi konularda yetenek kazanmasına katkı sunulacağını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Gençleri, geleceğin mesleklerine hazırlarken onların teknolojik yapıları tanıması ve kullanmasını sağlayacakları, öğretmenlerimiz tarafından uygulama sonunda elde edilecek bir hedef olarak takdim ediliyor. Büyük bir heyecan görüyorum öğretmenlerimin gözlerinde ve seslerinde. 'Göbeklitepe Kodlama Kiti' hakkında planlama, tasarım, hedefleme ile ilgili tüm zihin jimnastiği sağlam ve tutarlı. Eminim hedefe ilerleyen süreçte motivasyonunuzu sürdürecek ve hedeflenenin de üzerinde bir merhaleye erişeceksiniz. Merkezimizde okul öncesinden itibaren tüm öğrencilerimiz ağırlanabiliyor. Öğretmenlere yönelik çok sayıda hizmet içi eğitim semineri ve kurs burada gerçekleştiriliyor ve meslektaşlarınıza tecrübelerinizi iletiyorsunuz. Merkezdeki her bir atölyeyi, atölyelerde yer alan ürünleri dikkatle inceledim."